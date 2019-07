Coppa Italia – Il sorteggio della Fiorentina. Eventuali ottavi di finale con l’Atalanta

E’ andato in scena oggi a Milano il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2019-2020. La Fiorentina, considerato il 16° posto finale nel campionato scorso, entrerà in gioco dal 3° turno e affronterà domenica 18 agosto, al Franchi, la vincente di Benevento vs vincente di Monza-Alessandria. L’eventuale avversaria nel 4° turno uscirà tra Livorno, Carpi, Cittadella e Padova, mentre negli ottavi di finale ci sarebbe l’Atalanta, ai quarti (probabilmente) l’Inter. Nella stessa porzione di tabellone ci sono Napoli, Lazio, Sassuolo, Hellas Verona e Brescia.

Da ricordare che tutte le partite si giocheranno in gara secca. Nel caso di parità al novantesimo, si andrà ai supplementari e successivamente ai rigori. Il torneo inizierà il 4 agosto e si concluderà con la finale di Roma del 13 maggio 2020. CLICCA QUI PER IL SORTEGGIO COMPLETO