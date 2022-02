Coppa d’Africa: Salah ed il suo Egitto in finale, battuto il Camerun ai rigori

L'ex attaccante viola come ultimo ostacolo verso il titolo troverà Sadio Mané, suo compagno nel Liverpool

La finale di questa edizione della Coppa d'Africa sarà Egitto-Senegal. La Nazionale capitanata dall'ex gigliato Momo Salah, infatti, ha eliminato ai calci di rigore i padroni di casa del Camerun ed adesso nella partita più importante della manifestazione troveranno il Senegal, in cui gioca il compagno di reparto dello stesso Salah nel Liverpool, ossia Sadio Mané. Il grande match è in programma per domenica 6 febbraio alle ore 20 allo Stade Olembé di Yaoundé.