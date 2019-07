Coppa d’Africa, Bennacer campione (e non solo) con la sua Algeria

Secondo titolo continentale per l’Algeria di Ismael Bennacer, ormai vecchio pallino della Fiorentina che attende di conoscere il proprio futuro. Il centrocampista dell’Empoli si è distinto ancora una volta mettendo a referto l’assist per il gol decisivo di Bounedjah al secondo minuto: 1-0 che stende il Senegal orfano di Koulibaly squalificato. Potrebbe essere l’inizio di una carriera scintillante per il giovane mediano africano,eletto addirittura miglior giocatore del torneo.