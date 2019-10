Convocazioni Italia, niente maglia azzurra per Castrovilli. Ci sono Chiesa e Zaniolo

Niente Nazionale per Gaetano Castrovilli, al quale non è bastato un inizio di stagione super per guadagnarsi la convocazione del commissario tecnico Roberto Mancini. Nella lista dei giocatori azzurri che affronteranno la Grecia (12/10) ed il Lichtenstein (15/10) ci sono invece Federico Chiesa e l’ex viola Zaniolo. Questa la lista completa:

