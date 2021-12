Conti: “La Fiorentina deve tornare tra le prime 6-7 della classifica”

L'auspicio del tifoso viola per il 2022: "Che la Fiorentina torni a far sognare i tifosi e che sia stato davvero aperto un nuovo ciclo"

Insieme a Biraghi e tanti altri personaggi legati a Firenze, anche Carlo Conti scrive un augurio attraverso le pagine de La Nazione. E oltre a parlare della città, il presentatore rivolge un pensiero anche alla Fiorentina, di cui è un grande tifoso: "Che torni ad essere un sogno per i fiorentini, come il rivederla nei primi sei-sette posti della classifica. In alto, come merita. E che un nuovo ciclo sia davvero ripartito grazie al presidente Commisso e all'arrivo di Italiano".