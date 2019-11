A pochi giorni dal suo sfogo contro i dirigenti dell’Inter, rei di non aver programmato bene il mercato dandogli una rosa inadeguata, Antonio Conte corregge il tiro: “Le mie parole a Dortmund erano costruttive e non ho problemi con la società” ha detto oggi alla vigilia del match contro il Verona. “Sono stato chiamato qui per cambiare i giri del motore dell’Inter e ogni cosa che faccio la faccio per migliorare le situazioni e capire che si può e deve fare meglio, perché siamo l’Inter. Io non posso accontentarmi, dobbiamo spingere e alzare l’asticella tutti. Altrimenti la storia sarà sempre uguale negli anni e sarebbe un peccato perché a me vivacchiare non piace”.

