Conte: “Vittoria meritata, abbiamo preparato tutto in un giorno col cambio modulo…”

Antonio Conte ha parlato alla RAI dopo il triplice fischio di Inter-Fiorentina (LA CRONACA): ecco alcune delle sue parole

“Per quanto creato penso che la vittoria sia meritata. Siamo contenti di aver passato il turno ed essere in semifinale. Stasera la scelta è stata forzata, avevamo solo due centrocampisti a disposizione, vedremo poi in futuro. In un giorno abbiamo preparato una partita cambiando totalmente sistema…”