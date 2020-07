E’ un Antonio Conte inedito quello che si vede nel post partita di Genoa-Inter, in particolare per una dichiarazione rilasciata a Sky Sport:

Non finiremo mai di ringraziare Borja Valero, quest’anno è stato fondamentale. Solitamente sono restio a parlare dei singoli, ma “San Borja” ci ha salvato in molte situazioni in cui eravamo tirati e molto corti in mezzo al campo. Anche oggi è entrato e ha messo le cose a posto.