Conte: “Meritavamo qualcosa in più. Nulla da recriminare su impegno e determinazione”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport dopo l’1-1 contro la Fiorentina (parole riprese da fcinter1908.it)

Due partite dove abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Col Barça pagato il fatto di non aver fatto gol e concesso due situazioni in cui potevamo fare meglio. Oggi c’era stata una buona risposta della squadra, dispiace perché meritavamo qualcosa in più sia oggi che nelle ultime partite. Dobbiamo cercare di migliorare in tutte le situazioni.

Sia con la Roma che col Barça che oggi parliamo di tre potenziali vittorie. Non penso ci sia da recriminare sull’impegno e la determinazione dei ragazzi. È un processo di crescita, dobbiamo avere voglia di avere pazienza tutti. Se non ce l’abbiamo e pensiamo di poter vincere ogni partita perché ci chiamiamo Inter, ancora non è così.

Abbiamo avuto delle occasioni, anche nel secondo tempo. Stiamo parlando di ragazzi che stanno giocando sempre, per forza di cose sempre gli stessi. Un po’ per la stanchezza paghiamo. Questo è un campo difficile, rammarico per essere usciti con un punto.