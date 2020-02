Conte: “Ipotesi Var a chiamata totalmente inutile “

Secondo quanto riportato dall’Ansa queste sono le parole di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa a proposito dell’ipotesi di introduzione della “Var Challenge” da parte degli allenatori:

Var a chiamata? Io non devo chiamare nessuno, se c’è una situazione sotto gli occhi di tutti non bisogna rivolgersi a nessuno, la devono vedere loro. Quando vedo le partite alla televisione le immagini risultano piuttosto nitide e chiare per prendere una decisione almeno uniforme al 95% . Il Var a chiamata è una cosa inutile, sei lì hai le immagini, non potrai mai essere totalmente sicuro però…