Conte: “Inter troppo bistrattata. Borja Valero? Risposte importanti sul campo”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Come riportato dall’ANSA, non sono mancate parole di elogio per l’ex gigliato Borja Valero:

Nell’ultimo periodo, a sorpresa, la squadra è stata bistrattata troppo. In mezzo al campo è stata un’annata particolarmente tormentata. Guardando al bicchiere mezzo pieno c’è chi sta dando risposte importanti, Borja Valero è uno di questi.