Ufficiale: Conte-Inter, è finita. Un addio da 7 milioni

Clamoroso divorzio nell'Inter campione d'Italia. Il tecnico non ha accettato il programma di ridimensionamento previsto dal club

L'Inter ha raggiunto l'intesa per la risoluzione consensuale con Antonio Conte che, da contratto, avrebbe dovuto incassare 13,5 milioni netti (circa 24 a carico del club) e che dovrebbe ricevere una buon’uscita pari alla metà degli emolumenti previsti per il terzo e ultimo anno del contratto in essere. Lo riporta gazzetta.it.