Conte già si lamenta: “Rosa ai minimi termini, dobbiamo fare delle valutazioni con la società”

Dopo il pareggio interno contro il Parma, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha così parlato a Sky Sport: “Non posso dire nulla ai miei ragazzi, è la seconda partita in sei giorni e giocano sempre gli stessi, questo non mi rende sereno. La rosa è ridotta ai minimi termini e far giocare sempre gli stessi comporta un dispendio di energie dal punto di vista mentale e fisico. Dobbiamo fare delle valutazioni con la società perché sono preoccupato per il rischio infortuni e dobbiamo capire con la società dove possiamo migliorare”.