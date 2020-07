Conte esplode: “Il nostro è un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà”

Nel post partita di Roma-Inter, terminata col punteggio di 2-2, Antonio Conte è andato giù pesante contro il calendario della sua squadra. Secondo il tecnico il calendario è stato costruito male per mettere i nerazzurri in diffcoltà, ecco le sue parole:

Il nostro è un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà. Giochiamo sempre alle 21.45, gli altri hanno sempre un giorno in più di riposo. Non voglio creare polemiche o trovare scuse, ma se il calendario lo sceglie la Lega… beh, forse allora noi non eravamo presenti – dice Conte -. È la terza partita di fila che giochiamo contro una squadra che ha riposato un giorno o un giorno e mezzo più di noi. Ci stiamo allenando a 29 gradi di temperatura, rientriamo dopo le partite in piena notte, in questo periodo il recupero fa la differenza. Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l’Inter. Strano… Non potete non vedere quello che è accaduto