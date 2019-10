Conte attacca Agnelli: “Mi ha deluso, ha dato spazio all’ignoranza”

Durante la conferenza stampa di presentazione ad Inter-Juventus, Antonio Conte ha commentato la proposta nata da alcuni tifosi di bianconeri, desiderosi di rimuovere la sua stella nella Hall of Fame dello Stadium:

Dispiace che Agnelli sia intervenuto in questa faccenda. Ha dato importanza ad una proposta becera e volgare. Ha dato spazio all’ignoranza. Mi sarebbe piaciuto che questi stupidi ed ignoranti non avessero alcuno spazio. Non diamo del tifoso a chi ha chiesto di togliere la mia stella: quelli non sono tifosi, sono ignoranti.