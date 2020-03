Consiglio Federale terminato, Ghirelli: “Altra seduta il 23, decideremo prima della ripresa. Idea play-off”

Come riporta Tuttomercatoweb, si è concluso poco fa il Consiglio Federale a Roma. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha così commentato:

I calendari? Ogni Lega farà le sue proposte. Le Coppe Europee si giocano? C’è un risultato positivo ottenuto dalla Federcalcio sul decreto del Governo che consente di giocare le coppe europee. Questo ha un peso sia sul versante internazionale che locale. Spero che alla fine si giochi. Scudetto? Ci sono diverse idee: non assegnare, assegnare e fare i playoff. Ora ci sono tutte in ballo. Poi si discuterà. Io ho espresso la mia. L’unica volontà sicura è che si decida prima della ripresa del campionato per evitare interessi.