Concluso l’incontro tra FIGC e comitato scientifico: nodi tamponi e positività

Nel pomeriggio si è tenuta un’importante riunione tra i rappresentanti della FIGC e Comitato tecnico-scientifico per decidere il futuro della Serie A. Nessun verdetto è stato raggiunto. Come riportato da Gazzetta.it, i nodi del confronto sono stati la mancanza di disponibilità di tamponi in alcune zone d’Italia e soprattutto le modalità con cui affrontare il caso di una positività in corsa. Adesso gli scienziati faranno pervenire la relazione al Governo che valuterà una risposta nei prossimi giorni.