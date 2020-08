Niente Community Shield per Lucas Torreira (qui la sua scheda), centrocampista dell’Arsenal che rappresenta il sogno della Fiorentina per il suo centrocampo. L’ex Samp non figura neppure in panchina nei Gunners, che stanno sfidando il Liverpool di Klopp. Non si sa, al momento, la ragione della sua assenza. Problemi fisici oppure motivi di mercato?