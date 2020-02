Commisso: “Ringrazio i tifosi. Polemiche? Alcuni commenti non mi sono piaciuti”

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

Voglio ringraziare i tifosi, oggi ed in questi giorni sono stati eccezionali, spero non li multino. Sono i numeri uno. L’Atalanta è una buonissima squadra, la sconfitta si può accettare. Cutrone sta facendo bene, il mercato di Gennaio ha avuto un buon effetto, sono contento. Anche se, ovviamente, non tutti i giocatori acquistati sono a disposizione. Ognuno vuole sempre vincere ma bisogna accettare la classifica. Contro il Bologna abbiamo subìto un gol all’ultimo minuto mentre contro la Juventus sappiamo tutti come è andata…

Stiamo mettendo molti soldi, ne metteremo altri se mi lasciano fare lo Stadio. Servirà tempo, i tifosi me lo hanno sempre dato. Io l’italiano non lo parlo bene, quando le persone si confrontano con me devono farlo in inglese. Molti commenti, soprattutto su Sky, da parte di ex calciatori non mi sono piaciuti (in riferimento alle polemiche post Juve, ndr). Sono aperto al confronto ma vi ricordo che i proprietari di Sky sono americani.