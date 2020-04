Commisso non dimentica le sue origini. Donate 10 mila mascherine a Marina di Gioiosa

Rocco Commiso ancora una volta si è distinto per la sua generosità. Dopo il grande successo della raccolta fondi a favore degli ospedali di Firenze, l’imprenditore è sceso in campo nuovamente per il suo paese di origine. Come riportato dal portale Il Reggino.it, Rocco ha donato 10 000 mascherine al comune calabrese di Marina di Gioiosa Jonica.

Il primo cittadino Geppo Femia ha voluto ringraziarlo pubblicamente: