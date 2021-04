“Commisso, il Franchi e gli orrori politici. Una storia tutta italiana”

Così si racconta su Panorama la recente storia dello stadio della Fiorentina. I tentativi naufragati di Commisso e l'intervento dell'Europa

Su Panorama.it, Giovanni Capuano dedica spazio a quella che viene definita "La storia tutta italiana del nuovo stadio di Firenze". Nell'articolo si fa un po' di cronistoria delle disavventure di Rocco Commisso tra Franchi, Mercafir e Campi Bisenzio, per poi entrare nel dettaglio. "A Firenze pagherà Pantalone. I primi 95 milioni li metterà il Recovery Plan, il resto lo farà il Comune accendendo un mutuo, cioè facendo un altro debito a nome della collettività. Denaro che servirà non per costruire un impianto di terza generazione, ma per mettere in sicurezza quello attuale (...) che ha una novantina d'anni e li dimostra tutti.