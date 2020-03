Commisso dona, S.M. Nuova ringrazia: “Un grande gesto”. Il punto sulla raccolta

Arrivano le prime reazioni a seguito dell’iniziativa legata all’emergenza coronavirus lanciata ieri dalla Fiorentina (e alla quale ha contribuito in maniera sostanziosa il presidente Rocco Commisso, LEGGI). Tra i beneficiari c’è anche la Fondazione Santa Maria Nuova. Questa la nota diffusa in mattinata: “Un caloroso ringraziamento alla Famiglia Commisso e alla Famiglia Viola per questa importante donazione che riceviamo come gesto di solidarietà e di sostegno in un momento come questo in cui i nostri professionisti sono impegnati quotidianamente in tutte le strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria – afferma Giancarlo Landini, Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova – La Fondazione si è arrivata fin da subito per accogliere iniziative come questa affinché possa contribuire ad affrontare al meglio questa emergenza sanitaria”.

La Fiorentina fa sapere che ad oggi, oltre ai 250.000 stanziati in partenza dalla famiglia Commisso, sono stati raccolti altri 95.000 euro. Una grande risposta da parte di tutto il popolo viola.