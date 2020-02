Collovati: “Ibra ha cambiato il volto del Milan, obiettivo Europa League. A Firenze confermerei Gabbia”

Fulvio Collovati, ex calciatore e opinionista televisivo, ha parlato in esclusiva a Il Milanista.it del buon momento che sta vivendo la squadra di Pioli. Queste le sue parole:

Credo che Pioli abbia fatto fin ora un buon lavoro, ha adattato il modulo alle caratteristiche di Ibrae perciò ha molti meriti. Ibra? Ha cambiato il volto del Milan, al di là del lato psicologico, lo ha mutato perchè gli ha offerto molte nuove soluzioni. Con Ibrahimovic si può giocare in tanti modi; è un individualista ma gioca anche per i compagni, se passi la palla a lui succede sempre qualcosa. Rebic invece ha il fiuto del gol e sta dimostrando il suo valore, era da chiedersi come mai fosse ai margini. Infortuni? E’ giusto dare fiducia a Gabbia contro la Fiorentina, sebbene sia un under 21 ha molte qualità ed è anche abile di testa. Per quanto riguarda l’obiettivo del Milan credo che sia l’Europa League ma è comunque importante mantenere il profilo basso e non farsi illusioni.