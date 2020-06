Collina: “Il calcio è spettacolo, allenatore direttore d’orchestra. Arbitro? Tecnico delle luci”

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA, ha parlato al Corriere della Sera. Tra i temi trattati le conseguenze della pandemia nel calcio ed il ruolo degli arbitri:

Speriamo che il non protestare più sia un cambiamento positivo che il Covid-19 ci lascerà in eredità. Ma come per altre situazioni, ad esempio esultare abbracciandosi dopo un gol, si tratta più di un messaggio da dare all’esterno che per evitare un rischio reale. Il calcio è uno sport fatto di contatti e credo che questo sia impossibile da impedire. Il ruolo dell’arbitro? Lo definirei più un tecnico delle luci: aiuta a rendere più bello lo spettacolo. I veri direttori d’orchestra sono gli allenatori. Se il pubblico condiziona l’arbitro? Non sono gli 80 mila spettatori di San Siro ad influenzarti, per me erano peggio i 200 tifosi nei campi di periferia dove non c’era protezione.