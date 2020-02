Colantuono: “Chiesa ha solo bisogno di tempo, normale che oggi giochi meglio esterno”

Il tecnico Stefano Colantuono ha parlato a Radio Bruno: “Giocare a porte chiuse? La preparazione credo che debba continuare a prescindere dal fatto che si giochi o meno. Per la Fiorentina potrebbe essere un piccolissimo vantaggio scendere in campo senza tifosi sugli spalti, visto che giocherebbe in trasferta. Sarebbe sicuramente una cosa anomala. Fiorentina? Si è collocata in una zona di tranquillità relativa ma non bisogna abbassare la guardia.

La squadra è più attenta, più ‘cattiva’, come dimostra la partita contro il Milan. Iachini l’ha rimessa in linea di galleggiamento, senza nulla togliere a Montella. La Fiorentina non è straripante ma la partita la fa sempre ed è sempre difficile giocarci contro. Chiesa? Per calarsi nel nuovo ruolo avrà ancora bisogno di un po’ di tempo. Il ragazzo è ancora giovane, ha margini di miglioramento a livello tattico, normale che oggi renda di più come esterno”.