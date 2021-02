Colantuono: “Castrovilli può migliorare. Ribery è indiscutibile”

Dalle frequenze di Lady Radio, l’allenatore Stefano Colantuono ha analizzato la prossima gara in programma fra Udinese e Fiorentina:

Sarà un match equilibrato. Sono entrambe abbastanza tranquille in classifica e potrebbe uscirne una gara molto aperta. Meglio Eysseric o Ribery dall’inizio? Andrebbe chiesto a Prandelli. Ribery non si discute. Ha 38 anni e qualche partita può anche saltarla. Con lui in campo la Fiorentina ha più personalità. Fa il regista avanzato: conoscenze, esperienza e maturità glielo possono permettere. Come vedo i centrocampisti viola? Amrabat mi piace e credo sia un acquisto azzeccato, anche Castrovilli è un ragazzo che ammiro, sta facendo bene. L’ho avuto per poco tempo a Bari, si vedevano già le potenzialità. Adesso è migliorato anche a livello di testa. Può ancora fare strada, i margini ci sono. Se Vlahovic gioca meglio col nuovo allenatore? Può starci avere feeling diversi coi vari allenatori ma il lavoro di Iachini non è da sottovalutare. Martinez Quarta? Sta facendo bene, con questa classifica ci sono anche più possibilità di mettersi in mostra