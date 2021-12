Clima teso nella Genova blucerchiata: ultrà della Samp sotto casa di Garrone

"Non fai più vita" uno dei cori rivolti all'ex presidente, reo di aver ceduto la società a Ferrero

Era nell'aria e stasera è accaduto davvero: una quarantina di tifosi della Sampdoria si sono riuniti per appostarsi sotto la residenza genovese di Edoardo Garrone, l'ex proprietario della società blucerchiata che aveva ceduto nell'estate del 2014 le quote del club a Massimo Ferrero. Scelta, questa, che gli ultrà non gli perdonano, considerandolo appunto come il principale responsabile della situazione assai delicata in cui si trova adesso la Samp dopo l'arresto di Ferrero. "Non fai più vita", uno dei cori indirizzati a Garrone, dal quale adesso il popolo blucerchiato aspetta una risposta dopo aver promesso, nel recente passato, un intervento in caso di difficoltà della società. Lo riporta calciomercato.com.