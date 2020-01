Clara Mondonico: “Nessuno credeva che mio padre tifasse Fiorentina. Un orgoglio la scuola calcio”

È stato presentato oggi l’accordo tra l’ASD Vaglia e l’Associazione Emiliano Mondonico a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Tra gli ospiti presenti c’era anche la figlia del mister, Clara:

Il valore dell’iniziativa è indiscusso, è nato tutto spontaneamente dal presidente del Vaglia: mi hanno chiesto il permesso di intitolare la scuola calcio a mio padre e io ho subito detto acceettato. La cosa che lo faceva più felice era andare all’oratorio e vedere i bambini che giocavano a calcio. Nessuno credeva che mio padre fosse tifoso viola, tutti gli anni i tifosi del 7Bello gli mandavano la tessera numero 75. Ci ha sempre tenuto alla maglia viola, è un legame indissolubile. La Fiorentina attuale? Con il presidente Della Valle c’era un legame diverso, Commisso alla Hall of Fame mi ha cercato e mi ha ringraziato. È l’uomo giusto per far risalire la Fiorentina, si vede che ha voglia.