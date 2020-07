Clamoroso: Sarri a rischio, decisiva la partita contro la Lazio

Clamoroso: la panchina di Maurizio Sarri alla Juventus è a rischio. Colpa dei soli 2 punti conquistati in 3 partite. Come scrive Sportmediaset, un’eventuale sconfitta lunedì sera contro la Lazio potrebbe costare cara al tecnico toscano, che verrebbe sostituito da un traghettatore per chiudere la stagione. Chi potrebbe essere? Tra le figure papabili c’è quella di Andrea Pirlo. L’ex regista bianconero è stato già individuato come tecnico del futuro, a partire dal 2021. Ma se la situazione dovesse precipitare, potrebbe essere chiamato in causa da subito. Affiancato da Gigi Buffon nel ruolo di giocatore-allenatore.