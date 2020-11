Clamoroso in Turchia-Croazia: Vida positivo al Covid, ma comunicato solo all’intervallo

Un caso clamoroso getta pesanti ombre sull’amichevole di Istanbul tra Turchia e Croazia, terminata col risultato di 3-3. La Federcalcio croata ha comunicato infatti la positività al Covid del difensore Domagoj Vida, che però aveva iniziato la sfida da titolare ed è stato sostituito soltanto nell’intervallo. Il difensore del Besiktas ha giocato tutto il primo tempo e potenzialmente avrebbe potuto infettare qualcuno tra i giocatori in campo (per esempio Calhanoglu, che però è rimasto in panchina per tutta la partita, oppure Demiral, Rog o Pasalic, che invece erano in campo). Circolano anche delle immagini in cui si vede Vida prima della partita, nel tunnel dello stadio, mentre abbraccia compagni e rivali. Lo scrive sportmediaset.it.