L’assemblea di Lega di domani resta convocata ma sembra prevalere fra i dirigenti dei club di Serie A l’idea di non andare a Roma per prendervi parte in quanto la proposta di modifica del calendario avrebbe già ottenuto risposta favorevole da almeno 18 società su 20. Lo riporta Gazzetta.it, secondo cui solo l’Inter è dichiaratamente contraria, mentre si attende di capire la posizione del Napoli.

MAROTTA CATEGORICO: “PRIMA INTER-SAMP, POI LA JUVE”