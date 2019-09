Clamoroso Atalanta, Skrtel rescinde: metodi di Gasperini troppo duri

Manca solo l’ufficialità, ma Martin Skrtel, non convocato ieri in vista del match di campionato di stasera a Parma contro il Torino, non è più un giocatore dell’Atalanta. La formalizzazione della rescissione consensuale avverrà domani, in occasione della chiusura della finestra estiva del calciomercato. Il difensore slovacco era andato in panchina domenica scorsa a Ferrara contro la Spal. In seguito si è sempre allenato regolarmente. Skrtel non lascia comunque per problemi fisici, come riportato da qualche organo di stampa nelle prime ore del mattino: in assenza di infortuni o questioni familiari, è verosimile supporre che lo svincolato dal Fenerbahce non sia riuscito ad adeguarsi al regime di allenamenti dell’Atalanta.