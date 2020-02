Situazione alquanto movimentata in casa Samp dove i recenti eventi hanno preso una piega inaspettata. Come riportato da Il Secolo XIX i prossimi venti giorni saranno cruciali per il futuro del club. Nella giornata di ieri, il vice presidente Paolo Fiorentino ha comunicato le proprie dimissioni. Tutto il consiglio di amministrazione della società è decaduto, lasciando scoperti i quadri dirigenziali. Al più presto verrà convocata una nuova assemblea per nominare un nuovo CDA. Molto attese dai tifosi le prossime mosse di Massimo Ferrero per capire la direzione della sua contestata gestione. Sempre Il Secolo XIX rivela che nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Quagliarella, Ranieri e lo stesso Ferrero per tranquillizzare la squadra in vista del match odierno contro la Fiorentina. La situazione ambientale al Ferraris non sarà semplice.