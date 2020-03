Cinque migliori campionati europei: Castrovilli nella top ten per dribbling

Super Gaetano Castrovilli. Considerando i cinque migliori campionati europei il centrocampista della Fiorentina è nella top ten per dribbling riusciti. Nella classifica stilata da Globe Soccer il classe 1997 si piazza all’ottavo. In graduatoria anche Boga del Sassuolo e due “mostri” come Neymar, sesto, e Messi, terzo. Sul podio, insieme all’argentino, Adama Traorè del Wolverhampton, primo, e Wilfried Zaha del Crystal Palace, secondo.