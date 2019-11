Cina ko contro la Siria e Lippi si dimette: “Guadagno tanti soldi e non li voglio rubare”

Clamorose dimissioni di Marcello Lippi da commissario tecnico della Cina. Subito dopo la sorprendente sconfitta per 2-1 contro la Siria nelle qualificazioni Mondiali, il c.t. ha dichiarato: “Non voglio parlare di questa partita, una squadra dovrebbe dare tutto sul campo e se i giocatori hanno paura di perdere la gara allora non c’è spirito combattivo, desiderio, coraggio. Mi prendo tutta la responsabilità. Guadagno tanti, tanti soldi. E non li voglio rubare: quindi stasera presento le dimissioni, irrevocabili“.