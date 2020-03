Ciccio Graziani lancia l’allarme: “Commisso finirà per stufarsi”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’ex bomber viola Ciccio Graziani ha parlato anche delle questioni legate all’emergenza coronavirus e alle problematiche sorte nel progetto nuovo stadio:

Io ho paura che Commisso possa stancarsi alla lunga. Non è abituato a tutta questa burocrazia e queste polemiche per qualsiasi cosa. Un personaggio così che vuole fare grandi investimenti sulla città dovrebbe essere agevolato, ma in Italia è una cosa incredibile. Alla fine Rocco si può stufare e perdere la voglia di fare una grande Fiorentina.