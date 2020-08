Ho conosciuto personalmente Vincent tanti anni fa quando venne ad allietare con la sua musica e la sua cultura musicale i pomeriggi di Radio Blu prima che andasse in onda il Pentasport. La strada radiofonica ci ha divisi dopo qualche anno, ma l’ho ritrovato come vicino di casa (com’è piccolo il mondo) due anni fa quando dopo aver lasciato la sua casa diventata ormai troppo grande per lui, era approdato a Scandicci con la sua gatta Martina che adorava come una figlia.

Sempre gentile, mai una spostatura o un litigio con nessuno, fino a qualche mese fa solo qualche acciacco e un cuore un po’ in affanno, ma niente di grave. Improvvisamente si è scatenata una tempesta che si è conclusa proprio oggi nonostante la cure minuziose che ha ricevuto a Careggi.

Ci ha lasciato una gran brava persona, personalmente un amico che aveva imparato a conoscere la Fiorentina con noi alla radio, ma la sua vita era la musica e lo voglio ricordare come il re della Disco music fiorentina quand’anche furoreggiava a Radio One negli anni ’80 e con il suo negozio Discomania che era il centro di gravità per tutti gli amanti del genere.

Ciao Vincent R.I.P.