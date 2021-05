Ci ha lasciato Remo vecchio cuore viola

Remo, un grande tifoso viola ci ha lasciato martedì scorso

Martedì scorso, 11 Maggio, ha spiccato il suo ultimo volo il cavalier Remo Ravagli. Il suo cuore, forte, altruista e generoso, non ha resistito all’ultimo spregio, quello terminale. Il suo amore per la Fiorentina era assoluto e ha accompagnato tutta la sua vita, esultando , fino dalle prime radiocronache di Niccolò Carosio, per i successi della sua squadra del cuore, trepidando per lei anche negli ultimi giorni della sua vita e chiedendo dalla Terapia Intensiva quale giocatore avesse segnato il rigore contro la Juventus. Non aveva mai smesso di seguirla neppure nei momenti più difficili come la ripartenza dalla Serie C 2 dopo il fallimento. Se ne è andato con la convinzione che Rocco costruirà una squadra fortissima che lo farà di nuovo sorridere, in alto sopra le nuvole.