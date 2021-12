Chiriches: “Buon momento per noi: segniamo molto e subiamo poco”

Il centrale del Sassuolo è fiducioso in vista della sfida del Franchi

Il difensore del Sassuolo Vlad Chiriches ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Fiorentina: "Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così. Vogliamo andare in campo per prendere i tre punti. Questo Sassuolo è bello perché facciamo tanti gol e ne subiamo pochi: siamo migliorati sotto questo aspetto".