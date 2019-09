Chiesa, prestazione deludente con l’Italia. “Da qualche mese non è più lui”

Non è un avvio di stagione brillante quello di Federico Chiesa. Se dipenda dai rumors di mercato che l’hanno accompagnato per tutta l’estate o da una questione di condizione fisica difficile dirlo. Ma anche stasera nella partita tra Armenia e Italia, l’esterno della Fiorentina si è visto ben poco. Da segnalare solo un bell’assist a Belotti, non sfruttato. Non a caso Mancini lo ha sostituito per primo dopo un’ora di gioco sul parziale di 1-1. “Il vero Federico Chiesa non lo vediamo da qualche mese, sia con la Fiorentina che in azzurro: si è un po’ perso e non riesco a spiegarmi perchè” ha detto Sandro Sabatini a Radio Sportiva durante la partita. Va anche detto che la prestazione complessiva dell’Italia è stata deludente e solo nel finale è arrivata la vittoria (LEGGI QUI).