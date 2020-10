Chiesa: “La Champions è fantastica. Le critiche? Alla Juve è normale, tante le aspettative”

Federico Chiesa parla per la prima volta da bianconero e lo fa a Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 della Juventus in casa della Dinamo Kiev:

Una serata magnifica, giocare in Champions League è fantastico. Ho debuttato ed abbiamo pure vinto, quindi una serata da ricordare. Se preferisco giocare a destra o a sinistra? Gioco dove dice il mister, mi ha chiesto di stare largo e puntare l’avversario. Le critiche ci stanno, siamo la Juve e le aspettative sono sempre elevate.