Chiarugi: “Chiesa va difeso. L’etichetta di cascatore lo danneggia”

Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

Chiesa va difeso, l’ammonizione è eccessiva nell’episodio di lunedì. Il ragazzo non è un cascatore, i giocatori rapidi e veloci come lui subiscono molti falli. È una situazione che si vive male, le etichette possono nuocere a livello psicologico, gli arbitri vengono condizionati. Chiesa è un capitale anche per la nazionale, non solo per la Fiorentina. La società ha lavorato in maniera stupenda durante l’estate, il ragazzo ha recepito il messaggio. Da sempre il 100% in campo regalando buone prestazioni, anche in una situazione tattica diversa dal solito.