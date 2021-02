Chiarugi: “Callejon scarico, l’ombra di quello visto a Napoli. Tanto talento inespresso”

Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

La Fiorentina ha qualità e mezzi per costruire una classifica differente. Complicato capire i motivi di questa situazione negativa. Non possono essere solo problemi legati alla pandemia, dal momento che tutte le squadra hanno dovuto adattarsi. Tanti giocatori di qualità non sono riusciti ad esprimere le loro potenzialità, penso ad esempio a Callejon. Lo spagnolo è l’ombra di quello visto a Napoli, è scarico. Ribery invece ha fatto bene quando è sceso in campo, purtroppo è stato spesso fermato da problemi fisici. Ci sono tante piccole cose da aggiustare, ma adesso dobbiamo pensare agli scontri diretti.