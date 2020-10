Che fine ha fatto Pazzini? Su di lui club di Serie B, ma l’ex viola riflette

L’ex viola Giampaolo Pazzini è in fase di riflessione. Dopo la fine dell’esperienza all’Hellas Verona, il centravanti toscano è svincolato ed ha ricevuto diverse offerte da club di Serie B e C – l’ultima, in ordine di tempo, come riporta gianlucadimarzio.com, è quella del Pescara – ma ancora non ha deciso se riprendere o dire basta col calcio giocato. Con la maglia della Fiorentina ha giocato in totale 136 presenze segnando 33 reti.