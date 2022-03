Champions, l’ex viola Savic esulta: “Volevamo non subire gol, ci siamo riusciti”

Il centrale montenegrino è uno dei leader dell'Atletico Madrid

L'ex difensore della Fiorentina Stefan Savic, in viola dal 2012 al 2015 durante la prima gestione-Montella, vola ai quarti di Champions League insieme al suo Atletico Madrid, dopo aver battuto all'Old Trafford lo United. Queste le sue parole a Sky Sport: "Era molto importante essere forti in difesa questa sera perché in uno stadio così importante e contro una squadra così grande sapevamo che sarebbe stata dura. Il nostro obiettivo era non subire gol nei primi 30' e poi giocarcela: missione compiuta. Cristiano Ronaldo? E' sempre un piacere giocare contro grandi campioni e lui è uno dei più forti della storia".