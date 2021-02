Champions League: Lipsia-Liverpool si può giocare, ma a Budapest

Lipsia-Liverpool, partita d’andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì 16 febbraio, si giocherà regolarmente, ma non in Germania, a causa delle restrizioni per la pandemia. Il match, originariamente in programma nella Red Bull Arena di Lipsia, si disputerà nella Ferenc Puskas Arena a Budapest, sempre martedì 16 febbraio e sempre alle 21. Lo ha stabilito l’Uefa. Le restrizioni del Governo tedesco vietano infatti i voli da e per il Regno Unito, dunque la squadra allenata da Juergen Klopp non può entrare nel territorio tedesco. Così riporta l’Ansa.

