Come riporta tuttomercatoweb.com, venerdì (nei Paesi Baschi) riprende la Champions League femminile e la manifestazione continentale più importante ha come primo impegno in programma la sfida tra Barcellona ed Atletico Madrid. Quell’Atletico Madrid che vedrà tra le proprie fila anche l’ex viola Alia Guagni. L’italiana, infatti, è stata convocata dal suo neo-allenatore Dani Gonzalez per la fondamentale sfida contro le blaugrana e potrà così debuttare con la nuova maglia.