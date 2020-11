Il CIES (Centre International d’Etude du Sport) ha pubblicato la classifica sui cento giovani più costosi riferito al calcio europeo. In graduatoria anche l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Gli altri giovani nati dopo il 1° gennaio 2000 che militano in Serie A presenti in classifica sono Tonali, Kumbulla, Traorè e Kulusevski.