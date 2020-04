Cellino: “Campionato non deve riprendere, preferisco perdere 3-0 a tavolino”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino prende una posizione forte: “La mia linea è che il campionato non possa riprendere, per una lunga serie di ragioni. L’Uefa vuol far slittare le date? Non può far slittare nulla. Sono arroganti e irresponsabili: pensano solo ai loro interessi economici e alle Coppe. Ma sul campionato italiano non decide l’Uefa, decide l’Italia” ha detto alla Gazzetta dello Sport. Incalzato sul suo tornaconto personale e sul Brescia ultimo che si salverebbe, Cellino replica: “Me l’ha urlato Lotito l’altro giorno: “tu non vuoi giocare per salvarti”. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più”.