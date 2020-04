Ceferin: “Se la situazione ce lo permetterà, finiremo la stagione entro il 3 agosto”

Intervistato dall’emittente tedesca Zdf, il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha fatto il punto della situazione riguardo alla ripresa delle competizioni, in particolare riferendosi a Champions ed Europa League, ma anche ai vari tornei nazionali:

Se ci saranno le condizioni di sicurezza per riprendere a giocare, per quanto riguarda tifosi, giocatori ed arbitri, lo faremo e chiuderemo sia Champions che Europa League entro il 3 agosto prossimo. Viviamo una situazione straordinaria ma l’obiettivo è tornare a giocare. Lo si può fare con la formula attuale o rivedendo tutto il discorso, magari facendo disputare le partite restanti in gara secca. Prima usciremo da questa crisi, prima potremo tornare in campo. Dovrà esserci molta flessibilità e si potranno giocare in concomitanza gare di coppa e gare di campionato. Aspettiamo, comunque, le decisioni dei vari governi.